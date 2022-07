Grano ucraino, Putin: "Ci sono progressi, ma va tolto il blocco su quello russo" | Gas, "Gazprom rispetterà i suoi impegni"

Volodymyr Zelensky ha detto di aspettarsi "risultati significativi" per l'Ucraina dal viaggio di sua moglie a Washington. "Mi aspetto da questa visita della first lady risultati significativi per l'Ucraina in collaborazione con l'America. E' importante in questo momento. Ci sono già stati incontri con il Segretario di Stato Antony Blinken, con Samantha Power e altre influenti donne politiche che rappresentano il governo e le strutture parlamentari americane", ha detto il presidente ucraino.