Ucraina, bombardamenti su Mariupol | L'ultimatum della Russia: "Militari lascino la città" | "Lunedì tregua per permettere i corridoi umanitari"

"Russia e Ucraina hanno approvato un percorso per l'evacuazione dei cittadini da Mariupol verso un territorio controllato da Kiev. Mosca suggerisce di dichiarare un cessate il fuoco temporaneo dalle 9.30 ora di Mosca di lunedi'", ha poi aggiunto Mikhail Mizintsev. "La Russia apre corridoi umanitari da Mariupol verso est e in coordinamento con la parte ucraina verso ovest alle 10 di domani - ha detto - il via al cessate il fuoco da parte di entrambe le parti è segnato dall'alzarsi di bandiere: rosso da parte russa e bianco da parte ucraina".

Kiev: possibile attacco dalla Bielorussia

L'agenzia ucraina Unian parla di un "possibile attacco" che potrebbe venire sferrato a breve dalle forze della Bielorussia e della notizia secondo la quale l'elite russa starebbe pensando a "un piano per eliminare Putin". Secondo gli '007' di Kiev, una certa parte dell'e'lite politica russa considererebbe il direttore dell'FSB, Alexander Bortnikov, come il successore di Putin, l'uomo che "recentemente sarebbe caduto in disgrazia per errori di calcolo nella guerra contro l'Ucraina".