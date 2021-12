Ucraina, bomba molotov contro consolato russo

-afp

La Russia ha denunciato un attacco con un ordigno incendiario contro il suo consolato generale a Lviv, nell'ovest dell'Ucraina. Non ci sono vittime. "Una persona non identificata ha lanciato una bottiglia con liquido infiammabile in direzione di un ingresso dell'edificio, che ha preso fuoco", hanno reso noto fonti diplomatiche russe.