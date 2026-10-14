Ucraina, attacco russo su Kiev: tre morti e oltre 20 feriti

Nel distretto di Desnyanskyi, un missile ha colpito un edificio residenziale di nove piani, provocando incendi negli appartamenti dal primo all'ottavo piano. Due persone sono morte e almeno 21 sono rimaste ferite, tra cui un bambino di otto anni. Sedici feriti sono stati ricoverati in ospedale e quattro versano in gravi condizioni. Un'altra vittima è stata segnalata nel distretto di Holosiivskyi, mentre nel quartiere di Darnytskyi una persona è rimasta ferita ed è stata ricoverata. "Il nemico ha colpito diverse infrastrutture energetiche nella capitale", ha dichiarato Klitschko, senza precisare l'entità' dei danni.