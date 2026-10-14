Ucraina, attacco russo su Kiev: tre morti e oltre 20 feriti

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Almeno tre persone sono morte e oltre 20 sono rimaste ferite in un massiccio attacco condotto dalle forze russe con missili balistici contro Kiev nella notte tra il 13 e il 14 ottobre. Lo riferiscono il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, e dell'amministrazione militare cittadina.
Morti e feriti
Nel distretto di Desnyanskyi, un missile ha colpito un edificio residenziale di nove piani, provocando incendi negli appartamenti dal primo all'ottavo piano. Due persone sono morte e almeno 21 sono rimaste ferite, tra cui un bambino di otto anni. Sedici feriti sono stati ricoverati in ospedale e quattro versano in gravi condizioni. Un'altra vittima è stata segnalata nel distretto di Holosiivskyi, mentre nel quartiere di Darnytskyi una persona è rimasta ferita ed è stata ricoverata. "Il nemico ha colpito diverse infrastrutture energetiche nella capitale", ha dichiarato Klitschko, senza precisare l'entità' dei danni.
Colpite infrastrutture energetiche
L'attacco ha inoltre provocato un incendio in un magazzino nel distretto di Desnyanskyi, mentre a Darnytskyi la caduta di detriti ha innescato un incendio nell'area di uno stadio. Le squadre di soccorso sono intervenute per evacuare i residenti degli edifici colpiti e spegnere le fiamme. L'aeronautica ucraina aveva diramato l'allarme per il lancio di missili balistici verso la capitale.