Ucraina, almeno 137 morti e oltre 300 feriti | Zelensky chiama la mobilitazione generale: "I nemici sono entrati a Kiev, ma io resto qui"

Gli Stati Uniti, insieme all'Albania, hanno chiesto il voto venerdì in Consiglio di Sicurezza Onu sulla bozza di risoluzione che condanna l'aggressione della Russia all'Ucraina. Lo confermano fonti diplomatiche, precisando che si terrà alle 15 ora locale (le 21 italiane). Il testo è destinato al fallimento perché Mosca userà il suo diritto di veto in Consiglio per bloccarlo, ma Washington punta a ottenere la più ampia maggioranza possibile e poi portare la risoluzione nei prossimi giorni in Assemblea Generale.