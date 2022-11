Ucraina , bombe a grappolo su Zaporizhzhia: evacuati residenti | Allarme aereo in tutto il Paese, caccia dalla Bielorussia

La guerra in Ucraina giunge al 263esimo giorno.

Zelensky annuncia i prossimi obiettivi della controffensiva ucraina: "Libereremo anche il Donbass e la Crimea". Aleksandr Dugin, filosofo e ideologo del nazionalismo russo, prima critica sui social Vladimir Putin per la ritirata da Kherson, poi cancella il post e fa dietrofront: "Nessuno gli ha voltato le spalle, lui e la Russia non si arrenderanno mai". Intanto nella città appena liberata dall'occupazione viene introdotto il coprifuoco dalle 17 alle 8 "per motivi di sicurezza". Kiev, bombe a grappolo su Zaporizhzhia: evacuati residenti