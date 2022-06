Ucraina, Medvedev: odio gli occidentali, voglio farli sparire | No di Kiev alla visita dell'Agenzia energia atomica nella centrale nucleare occupata

Le forze russe "stanno distruggendo la città" di Severodonetsk. "Poiché non sono riusciti a prenderla in uno o due giorni, stanno usando attacchi aerei, artiglieria pesante". Lo ha detto il sindaco Oleksandr Striuk, manifestando preoccupazione per un'evacuazione dei civili resa "praticamente impossibile". Il sindaco ha confermato che "la situazione cambia ogni ora" e che "intensi combattimenti di strada" sono in corso nella sua città in queste ore.