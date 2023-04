Twitter, Musk ci ripensa: torna la spunta blu sui profili di "super-vip"

Dopo le proteste di celebrità più o meno note in tutto il mondo, l'imprenditore ha deciso di ripristinare il segno che garantisce autenticità e fama

Sui criteri di selezione non è arrivata alcuna indicazione specifica, ma secondo alcuni siti specializzati si tratterebbe di account con almeno un milione di follower . La spunta blu è rimasta gratuita fino a pochi giorni fa, ma oggi chiunque voglia arricchire il proprio profilo del segno deve pagare a Twitter 8 dollari al mese .

La strategia "Twitter Blue" Musk ha concretizzato quanto annunciato lo scorso anno, implementando la strategia detta "Twitter Blue" per generare nuove entrate. E così, gli account gratuiti che avevano la spunta blu l'hanno persa giovedì. Secondo alcune stime, solo una piccola percentuale di questi - meno del 5% dei 407.000 profili interessati - però, in tre giorni si è iscritta pagando gli 8 dollari.

Senza alcuna particolare spiegazione da parte di Musk (se non un tweet in cui ha annunciato che avrebbe pagato per alcuni account), alcuni vip hanno riottenuto la spunta blu: dallo scrittore Stephen King alla star Nba LeBron James fino all'ex presidente Usa Donald Trump.