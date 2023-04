Twitter, finisce l'era della spunta blu: anche il Papa resta senza

Anche l'ex presidente Donald Trump, riammesso sul social dell'uccellino proprio da Elon Musk, non ha più un account verificato, e hanno perso la spunta anche altri personaggi di primo piano come Beyoncé, Bill Gates e Kim Kardashian. Ha ancora la spunta blu, invece, la figlia di Donald Trump, Ivanka.

La spunta a pagamento

Dalla sua creazione nel 2009, la spunta blu è diventata un elemento distintivo che ha aiutato la piattaforma a diventare un forum affidabile per i giornalisti e gli attivisti. Ma il nuovo proprietario del social media ha spiegato che il nuovo metodo con la spunta blu a pagamento aiuterà a smascherare i profili falsi. "Si possono facilmente creare 10.000 o 100.000 account Twitter falsi utilizzando un solo computer da casa e l'intelligenza artificiale - ha spiegato - Questo è il motivo per cui bisogna stringere le maglie della certificazione e fare in modo che per ottenere la spunta blu servano un numero telefonico verificato e una carta di credito. La mia previsione è che qualsiasi cosiddetto social network che non lo faccia fallirà".