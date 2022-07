Twitter-Musk, la saga continua: il social network è pronto a fargli causa

Come riporta Bloomberg, il social network ha dato mandato al prestigioso studio legale Wachtell, Lipton, Rosen & Katz per intentare causa contro Elon Musk già questa settimana. Pochi giorni fa, il patron di Tesla ha rinunciato all'operazione da 44 miliardi di dollari per l'acquisizione di Twitter perché, a suo parere, l'azienda non era stata in grado di provare che i profili fake fossero meno del 5% del totale. Accuse prontamente rispedite al mittente, ora anche a livello legale.

Il pool di avvocati

- Rivolgendosi a Wachtell, il social network potrà contare su avvocati come Bill Savitt e Leo Strine, che sono stati cancellieri della Delaware Chancery Court, il tribunale dove il caso verrà trattato. I rappresentanti legali di Musk sono invece Quinn Emanuel Urquhart e Sullivan LLP. Twitter vuole che il miliardario americano completi l'acquisizione, onorando l'accordo al prezzo concordato di 54,2 dollari per azione.

Le accuse di Musk

- Si apre dunque un nuovo capitolo della saga, che ormai va avanti da mesi e che non finirà in tempi brevi. Musk aveva accusato il social network di "non aver rispettato i suoi obblighi contrattuali", non fornendo le "informazioni commerciali richieste". "A volte Twitter ha ignorato le richieste di Musk a volte le ha respinte per motivi che ci sembrano ingiustificati e in altre occasioni ha fornito informazioni incomplete o inutilizzabili", si legge nella lettera inviata dagli avvocati del patron di Tesla all'ufficio legale del social network.

Botta e risposta

- Secondo il legale, Twitter dunque avrebbe violato "in modo sostanziale molteplici disposizioni dell'accordo", in particolare relativamente alla richiesta di "fare una valutazione indipendente sulla presenza di account falsi o spam", inoltrata il 25 maggio. Il social, da parte sua, continua a ribadire che gli account spam o falsi sono il 5% del totale, mentre Musk resta convinto che siano molti di più.