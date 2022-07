Trump festeggia il "fallimento" di Musk: "L'accordo per Twitter è morto"

"L'accordo su Twitter è morto! Lunga vita a Truth!".

Lo scrive Donald Trump sul suo social media a proposito del ritiro di Elon Musk dall'acquisizione della società di San Francisco. Il patron della Tesla a maggio aveva bollato come un errore il bando di Trump deciso da Twitter per incitamento alla violenza dopo l'assalto al Congresso del 6 gennaio e aveva annunciato che una volta assunto il controllo lo avrebbe rimosso. L'ex presidente da parte sua ha attaccato il social media definendolo "noioso" e lasciando intendere che non ci tornerebbe.