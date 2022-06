Usa, il figlio di Elon Musk vuole cambiare genere e cognome

Lo riporta il sito di gossip Usa Tmz. Xavier, che ha 18 anni, vuole chiamarsi Vivian Jenna Wilson, prendendo il cognome di sua madre. Sui documenti ufficiali depositati presso un tribunale di Los Angeles si legge che il figlio del fondatore della Tesla ha avviato la pratica per una questione di "identità di genere e il fatto che non desidero essere imparentato con il mio padre biologico in alcun modo o forma". Musk ha sette figli: Griffin, Vivian, Kai, Saxon, Damian, che ha avuto con la scrittrice Justine Wilson, con la quale è stato sposato dal 2000 al 2008, e X AE A-XI ed Exa Dark Sideræl, con la cantante Grimes.

Sempre secondo Tmz i documenti per il cambio di identità sarebbero già stati depositati da Xavier Musk, questo il suo nome alla nascita, presso gli uffici del tribunale di Los Angeles. La decisione di essere riconosciuta come donna, ora che ha 18 anni, viene vista come una spaccatura col padre che probabilmente non condivide la scelta.

Elon Musk e la sua ex compagna Vivian non hanno mai nel passato fatto cenno a questa possibile transizione da parte di Xavier. Ma alcuni tweet lanciati nel 2020 da Elon Musk vengono ora rivisti sotto un'altra luce. Il tycoon di Tesla aveva postato messaggi in cui sosteneva la comunità transgender e addirittura se la prendeva coi "pronomi": "Sono un incubo estetico", aveva scritto.