Media Usa: accuse di molestie per Musk, vittima risarcita con 250mila dollari | Lui nega e si difende: "Articolo politicamente motivato"

Elon Musk sarebbe stato accusato di molestie.

Lo riferisce "Business Insider", secondo cui l'accusa è stata formulata da una ex dipendente di SpaceX , azienda aerospaziale fondata dallo stesso miliardario americano: nel 2016 Musk avrebbe mostrato i genitali alla donna e le avrebbe proposto un rapporto sessuale. Due anni dopo SpaceX avrebbe pagato l'ex dipendente 250mila dollari per chiudere il contenzioso in via stragiudiziale, con l'aggiunta di un accordo di non divulgazione. Musk ha immediatamente respinto le accuse definendo l'articolo come "politicamente motivato".