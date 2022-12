Twitter, Elon Musk annuncia il ripristino degli account sospesi ai giornalisti

Musk aveva sospeso gli account di alcuni giornalisti che avevano pubblicato sul social gli spostamenti in tempo reale del suo jet privato. "Criticarmi tutto il giorno va benissimo - aveva spiegato l'imprenditore - ma diffondere la mia posizione in tempo reale e mettere in pericolo la mia famiglia non lo è". Tra gli account sospesi figuravano quelli di giornalisti che lavorano per The New York Times, Washington Post, CNN e altre testate.

In seguito alla sospensione, l'Onu aveva parlato di "un pericoloso precedente", mentre l'Ue aveva ventilato possibili sanzioni.