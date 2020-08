Twitter, arrestati i tre hacker della tentata frode Bitcoin: violarono i profili di Obama, Jeff Bezos e Bill Gates

Dietro alla tentata truffa dei Bitcoin su Twitter si celerebbero tre ragazzi tra i 17 e i 22 anni. A renderlo noto è il dipartimento di giustizia americano. Oltre al 17enne di Tampa, Florida, il cui nome è rimasto anonimo, gli altri due incriminati sono Mason Sheppard, 19enne dell'Inghilterra meridionale, e Nima Fazeli, 22 anni residente a Orlando. Lo scorso 15 luglio, i tre avevano hackerato gli account Twitter di personaggi come Jeff Bezos, Kim Kardashian e Barack Obama, pubblicando un falso tweet con una richiesta di donazione. Secondo il procuratore David Anderson, i tre avrebbero agito "per divertimento e non per profitto".