Turiste uccise in Marocco: il video-shock della decapitazione

Nessuna pietà dinanzi alle loro implorazioni, alle loro urla di terrore e di dolore, al loro pianto. Hanno affondato le lame di quei coltelli nel collo, fino a recidere la testa dal resto del corpo, mentre le due ragazze, svestite e immobilizzate, erano vive e coscienti di quello che stava accadendo loro. Questa è stata la fine di Louisa Jesperen, studentessa danese, 24 anni e Maren Ueland, norvegese, di 28. Il video shock dell'esecuzione delle turiste scandinave in Marocco mostra tutta la ferocia di cui sono stati capaci quegli uomini che si sono poi vantati di appartenere all'Isis. Tgcom24 ha deciso di non pubblicare quel filmato per non fare da cassa di risonanza a tale brutalità.