Turista statunitense muore in Perù dopo aver bevuto il decotto degli sciamani

La moda del turismo psichedelico – Da qualche anno è diventato di moda fare viaggi in cui si fanno esperienze allucinogene bevendo ayahuasca. Gli scrittori della beat generation come Jack Kerouac e Allen Ginsberg sono stati i primi a raccontare le loro esperienze con tale sostanza negli anni cinquanta. Recentemente l'attore Raz Degan ha dichiarato di farne uso e che la liana l’ha aiutato ad affrontare i traumi del passato e ad avere maggiore consapevolezza di se stesso. Il pericolo di oggi è che i turisti disinformati possano incappare in sciamani improvvisati che non conoscono a fondo le proprietà della pianta e i suoi effetti collaterali.