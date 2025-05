Aereo militare precipita in acqua, pilota ritrovata viva dopo tre giorni in Perù

Tre giorni dopo la notizia della sua scomparsa, la pilota dell'aviazione militare del Perù Ashley Vargas Mendoza è stata ritrovata viva a circa 800 miglia marine dalla costa. Lo riferiscono le forze armate del Paese andino, illustrando l'esito delle ricerche dell'aereo KT-1P precipitato in acqua martedì 20 maggio. La tenente, partita per una missione di addestramento, si è messa in salvo usando il paracadute come galleggiante, ha confermato il padre in dichiarazioni rilanciate dai media locali.