Turista americano ucciso in Messico: scambiato per un agente della Dea

La storia sembra ricalcare la trama di un episodio della stagione scorsa della serie tv "Narcos", in cui due turisti entrati in un bar di proprietà del cartello sono stati uccisi perché il capo della banda criminale pensava fossero degli agenti americani della Dea. Nella puntata dopo, la scoperta: i due erano dei semplici turisti.



La storia di Patrick Braxton Andrews però non ha nulla a che vedere con la finzione. Il ragazzo, insegnante di matematica e spagnolo, era un amante dei viaggi e aveva visitato molte mete turistiche nel mondo. Nel suo ultimo viaggio, doveva andare a trovare il fratello. Ma ad Urique il suo tragitto si è fermato per sempre.



Il suo spagnolo fluente e le domande fatte in un bar con alcuni messicani, piuttosto che essere colte come quelle di un turista smanioso di conoscere nuove culture, sono state percepite come invasive e strane. Un boss locale lo ha scambiato per un informatore e così ha deciso di assassinarlo. Per gli investigatori si tratta di El Chueco, boss legato al cartello di El Chapo. La procura ha promesso che farà di tutto per catturarlo.