India, missionario agli indigeni: "Gesù vi ama" | Loro lo uccidono a colpi di freccia

Lo sbarco di Chau sull'isola e l'aggressione - I dettagli dell'aggressione emergono dai diari dello stesso religioso ritrovati soltanto adesso. John Allen Chau è stato attaccato dagli abitanti dell'isola una volta sbarcato illegalmente sulle rive di North Sentinel, raggiunta in kayak, con a bordo pesci e palloni, come si legge sul diario, i cui estratti sono stati pubblicati dalla stampa locale.



Al grido "Gesù vi ama" gli indigeni avrebbero risposto lanciandogli addosso frecce, una della quali ha trapassato la sua Bibbia. Chau è così tornato sulla barca di pescatori che l'aveva portato al largo dell'isola per trascorrere la notte e scrivere il suo diario. Il giorno dopo è ripartito per tornare nell'isola, dalla quale non è più tornato.



L'isola di North Sentinel, nella baia del Bengala, ospita il popolo sentinelese, che si ritiene conti circa 150 persone. Per proteggere le sue tradizioni e la sua salute, stranieri e indiani non possono avvicinarsi a meno di tre miglia dall'isola. La tribù, che sembra viva sull'isola da 60mila anni, è notoriamente ostile agli estranei e nel 2006 uccise due pescatori la cui barca strappò l'ancora e si arenò sulle coste dell'isola. Un sentinelese fu ritratto in uno scatto mentre lanciava frecce contro un elicottero della Marina indiana venuto a controllare la situazione dell'isola dopo lo tsunami del 2004.



Chi era il missionario ucciso - Su Instagram, Chau si descriveva come un "esploratore collettivo rivolto all'esterno" e "un sopravvissuto a un morso di serpente". Le autorità delle isole Andamane indiane hanno detto che Chau ha pagato i pescatori locali per portarlo al largo dell'isola. "Potete credere che io sia pazzo, ma penso che valga la pena di annunciare Gesù a questa gente" aveva scritto l'uomo in una lettera ai genitori. "Per favore non arrabbiatevi con loro o con Dio se vengo ucciso", aveva aggiunto. "Non vedo l'ora di incontrarli attorno al trono di Dio venerandolo nella loro lingua come scrive l'Apocalisse 7:9-10", continuava. I pescatori hanno visto gli indigeni seppellire i resti dell'uomo sulla spiaggia il giorno successivo, ha scritto alla madre un altro missionario in una e-mail citata dal Washington Post. "Credo che sia ancora vivo" ha affermato Lynda Adams-Chau in un breve messaggio al quotidiano. Alla domanda sul motivo di questa convinzione ha risposto "le mie preghiere".



Recuperare il corpo un rebus per la polizia indiana - Il recupero del corpo è un rebus che la polizia indiana dovrà affrontare e per il quale ha già consultato esperti sul campo, antropologi ed esperti forestali e tribali. "Dobbiamo fare in modo di non disturbare la popolazione e il suo habitat. Si tratta di un'area estremamente sensibile e ci vorrà del tempo" ha detto il capo della polizia locale Dependra Pathak. Un elicottero e una nave sono in zona per determinare il posto esatto in cui si è svolto l'incidente, mantenendosi comunque a distanza dall'isola, e la polizia sta cercando di capire con gli esperti come gestire il recupero.



Dal momento che le autorità indiane si mantengono lontane da North Sentinel, non è chiaro quale possa essere l'iter giudiziario per l'assassinio di Chau. L'ong Survival International, che difende i diritti delle tribù, ha detto che la "tragedia" della morte dell'americano "non avrebbe mai dovuto accadere". Le autorità indiane avrebbero dovuto far rispettare le protezione dei sentinelesi e della loro isola per la sicurezza degli isolani e degli estranei".