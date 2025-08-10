Turchia, terremoto di magnitudo 6.1 nella provincia di Balikesir

Il forte movimento tellurico è stato avvertito anche a Istanbul e nelle province circostanti. Lo ha confermato il ministro dell'Interno turco, Ali Yerlikaya, che in un messaggio su X ha sottolineato come "tutte le squadre dell'Afad e delle istituzioni competenti abbiano avviato immediatamente i rilievi sul campo". Al momento, ha aggiunto, "non si registrano danni o conseguenze rilevanti" e le autorità stanno monitorando costantemente la situazione.