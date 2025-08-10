Turchia, terremoto di magnitudo 6.1 nella provincia di Balikesir

Secondo quanto riportano i media locali, diversi edifici sarebbero crollati
Una scossa di terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito la parte occidentale della Turchia nel tardo pomeriggio di domenica. L'epicentro è stato individuato nel distretto di Sindirgi, nella provincia di Balikesir. Il sisma si è verificato alle 19:53 ora locale (le 18:53 in Italia) a una profondità di 11 chilometri. Secondo quanto riportano i media locali, diversi edifici sarebbero crollati, ma dalle autorità per ora non sono arrivate indicazioni di danni.
Il forte movimento tellurico è stato avvertito anche a Istanbul e nelle province circostanti. Lo ha confermato il ministro dell'Interno turco, Ali Yerlikaya, che in un messaggio su X ha sottolineato come "tutte le squadre dell'Afad e delle istituzioni competenti abbiano avviato immediatamente i rilievi sul campo". Al momento, ha aggiunto, "non si registrano danni o conseguenze rilevanti" e le autorità stanno monitorando costantemente la situazione.
Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha inviato su X un messaggio alla popolazione investita dal terremoto. "Porgo i miei migliori auguri a tutti i nostri cittadini colpiti dal terremoto che ha colpito Balikesir e che è stato avvertito anche nelle nostre province regionali. Tutte le istituzioni competenti hanno preso provvedimenti e stanno adottando le misure necessarie - ha scritto -. Stiamo monitorando attentamente la situazione. Che Dio protegga il nostro Paese da ogni tipo di disastro".
