Terremoto di magnitudo 5.9 al largo del Guatemala: nessun danno segnalato

Un sisma di magnitudo 5.9 ha interessato la zona costiera sud-occidentale del Guatemala nella giornata di domenica. L’evento sismico, rilevato dall’Istituto geofisico statunitense (Usgs), è stato localizzato a circa 101 chilometri a sud-sudovest della città di Champerico, con un ipocentro situato a una profondità di 9 chilometri. Secondo quanto riportato dai media locali, al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose. Le autorità stanno comunque monitorando l’area per valutare eventuali conseguenze e fornire aggiornamenti ufficiali.