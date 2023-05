Elezioni in Turchia, Erdogan rieletto presidente: vince il ballottaggio contro Kilicdaroglu

Il "sultano" governerà per altri cinque anni, in quello che sarà il suo terzo mandato consecutivo da Capo dello Stato. L'affluenza si è attestata a poco più dell'84%, contro l'88% registrata al primo turno

Il leader turco si assicura in questo modo il potere per altri cinque anni, fino al 2028, dopo avere vinto tutte le elezioni dirette per il rinnovo della presidenza. Erdogan è al potere in Turchia da vent'anni, prima come premier e poi come presidente della Repubblica.

"Vorrei ringraziare tutti i miei colleghi che hanno lavorato con sacrificio ai seggi elettorali fin dalle prime ore del mattino", aveva affermato Erdogan subito dopo la chiusura dei seggi. "Invito tutti i miei fratelli e sorelle a proteggere i seggi fino a quando i risultati non saranno definitivi. È ora di proteggere la volontà della nostra nazione fino all'ultimo momento".

Compreso il numero dei residenti all'estero, gli elettori chiamati alle urne sono stati in tutto oltre 64,1 milioni. Durante il primo turno, il 14 maggio, Erdogan aveva registrato il 49,5% dei consensi (27,08 milioni di voti), mentre Kilicdaroglu il 44,9% (24,56 milioni di voti). La Commissione elettorale suprema ha fatto sapere che, durante le procedure di voto, "non si è verificata alcuna situazione negativa".