Turchia, Erdogan: "Se perdo le elezioni lascerò il potere"

Recep Tayyip Erdogan rompe il silenzio sul voto in Turchia del 14 maggio.

"Siamo arrivati al potere in modo democratico. Se la mia nazione decide in modo diverso faremo ciò che la democrazia ci chiede, considereremo legittimo qualsiasi risultato esca dalle urne", ha dichiarato il presidente in un'intervista trasmessa in diretta dalla stragrande maggioranza dei canali televisivi turchi.