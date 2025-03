Turchia, confermato l'arresto del sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu

I giudici del tribunale di Istanbul hanno confermato l'arresto del sindaco Ekrem Imamoglu nell'ambito dell'indagine per "corruzione". Imamoglu era in custodia da mercoledì in base a varie accuse, oltre a quella per "corruzione", anche per "favoreggiamento al terrorismo". La sua detenzione è però considerata dalle opposizioni una mossa politica per eliminare un importante concorrente del presidente Erdogan dalle prossime elezioni presidenziali.