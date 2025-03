Turchia, arrestato il sindaco di Istanbul: è fra principali oppositori di Erdogan

"Ci troviamo di fronte a una grande tirannia, ma voglio che sappiate che non mi arrenderò", ha affermato il sindaco ritenuto il principale rivale di Erdogan, nel messaggio su X con il quale ha annunciato il suo arresto. Il Chp, il maggior partito di opposizione in Turchia con il quale Imamoglu è stato eletto per due volte come sindaco di Istanbul, ha definito l'arresto come "un colpo di Stato contro la volontà nazionale".