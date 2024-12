Turchia, condannato l'architetto di un hotel crollato nel sisma del 2023

Tra le 72 vittime del Grand Isias Hotel di Adiyaman, 35 erano cittadini turco ciprioti, in gran parte adolescenti arrivati in Turchia per partecipare a un torneo di pallavolo. Il terremoto del febbraio 2023, di magnitudo 7.8, ha colpito una vasta regione nel sud est anatolico, dove sono morte oltre 53mila persone, e anche parte del nord ovest della Siria, dove le vittime accertate sono state più di 6mila.