Terremoto in Turchia, il bilancio delle vittime sale a oltre 42mila

Adottata la bimba nata sotto le macerie in Siria

Intanto ha trovato una famiglia la bimba nata sotto le macerie e sopravvissuta per miracolo al violento terremoto in Siria rimanendo attaccata al cordone ombelicale della madre morta. La piccola è stata adottata dagli zii e si chiamerà d'ora in avanti non più Aya, miracolo in arabo, ma Afraa, come sua madre. Dimessa dall'ospedale, per i medici è in buona salute. "Ora è una dei miei figli", ha raccontato lo zio Khalil al-Sawadi, precisando che non farà differenze tra lei e i suoi figli.