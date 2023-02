Nuovo terremoto di magnitudo 6.4 al confine Turchia-Siria

L'Istituto geologico degli Stati Uniti ha registrato due nuove nuove scosse di terremoto di magnitudo 6.4 al confine tra Turchia e Siria.

Le scosse sono state avvertite, oltre che in Siria, anche in Libano, Iraq, Israele e nella Striscia di Gaza. Intanto l'ultimo bilancio del sisma, intanto, è di almeno 41.156 vittime. Lo ha reso noto Yunus Sezer, il presidente dell'agenzia turca per i disastri e le emergenze Afad, come riporta l'agenzia di stampa Anadolu.