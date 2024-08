La Turchia blocca Instagram: "Censura i messaggi pro Haniyeh"

La Turchia ha bloccato l'accesso a Instagram. Il Paese ha oscurato il social network applicando senza preavviso la decisione comunicata da un post dell'autorità nazionale per le comunicazioni. Nessuno ha spiegato i motivi della decisione e neppure quanto durerà. La disposizione di Ankara sembra legata alle tensioni in Medio Oriente per il conflitto in Israele. Lo stop giunge infatti dopo un recente messaggio di Fahrettin Altun, direttore delle comunicazioni del presidente Erdogan, che ha accusato la piattaforma di censurare i messaggi di cordoglio per l’uccisione del capo dell’ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh.