Turchia, bimba data in sposa a 6 anni: il caso che fa indignare il Paese

Un caso di abusi sui minori sta scuotendo la Turchia.

Una donna di 24 anni ha raccontato di essere stata costretta a sposarsi a 6 anni e, per questo, ha denunciato la propria famiglia e l'ex marito. "Il fatto che uno dei nostri figli sia stato vittima di un fatto così grave non può lasciarci indifferenti e richiede dei provvedimenti", ha detto il presidente della Grande Assemblea nazionale turca Mustafa Sentop, come riporta l'Agi.