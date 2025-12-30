Guasto elettrico nel tunnel della Manica, Eurostar sospende tutti i treni da Londra verso Parigi, Bruxelles e Amsterdam

Eurostar ha invitato migliaia di passeggeri a non recarsi in stazione e a non mettersi in viaggio
Un guasto elettrico, poi un treno fermo nel punto più delicato della rete: basta questo per mandare in tilt una delle infrastrutture simbolo della mobilità europea. Eurostar ha annunciato la sospensione immediata di tutti i collegamenti tra Londra e il continente, lasciando migliaia di passeggeri bloccati e invitandoli a non recarsi in stazione. Lo stop alla circolazione sotto la Manica è dovuto a un doppio incidente tecnico che ha coinvolto Getlink, l'operatore del tunnel. "C’è stato un problema con l'alimentazione elettrica nel tunnel della Manica, seguito dall'arresto di un convoglio" ha spiegato una portavoce di Eurostar.
In una nota pubblicata sul proprio sito, la compagnia ferroviaria ad alta velocità invita i passeggeri a rimandare il viaggio: "A causa di un problema con l'alimentazione elettrica aerea nel tunnel e di un conseguente guasto a un treno Le Shuttle, consigliamo vivamente di posticipare la partenza a una data diversa". Eurostar avverte, inoltre, di "gravi ritardi e cancellazioni dell'ultimo minuto" e raccomanda di controllare gli aggiornamenti in tempo reale sullo stato dei treni.