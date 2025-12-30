Guasto elettrico nel tunnel della Manica, Eurostar sospende tutti i treni da Londra verso Parigi, Bruxelles e Amsterdam

Un guasto elettrico, poi un treno fermo nel punto più delicato della rete: basta questo per mandare in tilt una delle infrastrutture simbolo della mobilità europea. Eurostar ha annunciato la sospensione immediata di tutti i collegamenti tra Londra e il continente, lasciando migliaia di passeggeri bloccati e invitandoli a non recarsi in stazione. Lo stop alla circolazione sotto la Manica è dovuto a un doppio incidente tecnico che ha coinvolto Getlink, l'operatore del tunnel. "C’è stato un problema con l'alimentazione elettrica nel tunnel della Manica, seguito dall'arresto di un convoglio" ha spiegato una portavoce di Eurostar.