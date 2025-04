Tunisia, scontri tra migranti a Sfax: un morto e decine di feriti

Violenti scontri sono divampati nei campi di fortuna allestiti tra gli uliveti di Sfax, in Tunisia, provocando la morte di un cittadino guineano e il ferimento di decine di persone. A renderlo noto è stato Tarek Mahdi, membro del Parlamento tunisino, che ha visitato l'area interessata. Il deputato ha inoltre indicato che la disputa sarebbe scaturita tra due gruppi di migranti, uno proveniente dalla Guinea e l'altro dalla Costa d'Avorio, in seguito alla trasmissione di una partita di Champions League. Il portavoce della Guardia nazionale tunisina, Houssem el Dine Jebabli, ha confermato il decesso dell'uomo originario della Guinea, precisando che è stato colpito alla testa da una pietra. In relazione agli incidenti - ha aggiunto - sono state arrestate sei persone, tra cui il presunto aggressore, identificato come un cittadino ivoriano.