Tunisia, guardia costiera soccorre 46 migranti su un barcone

La guardia costiera tunisina ha intercettato in acque nazionali un'imbarcazione in difficoltà al largo di Jebeniana, 35 km a nord di Sfax, con a bordo 46 migranti, tra cui 20 donne, provenienti in gran parte da Paesi sub-sahariani. Lo ha appreso l'agenzia Ansa da fonti qualificate.