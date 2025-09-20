Vietati minigonne e short all'università di Tunisi

Con l'avvio dell'anno accademico 2025-26, le Facoltà di Diritto e quella di Scienze economiche e di gestione di Tunisi, entrambe presso l'Università di Tunisi El Manar, hanno diffuso un comunicato con regole di condotta che includono il divieto di indossare gonne corte e jeans strappati nei locali universitari, oltre a richiami su un "uso eccessivo" di cosmetici. Il testo, datato 15 settembre, ha suscitato immediate reazioni critiche nella comunità studentesca e sui social.