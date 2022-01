Truppe Nato, anche la Bulgaria non cede alla richiesta di Mosca

ansa

"La Bulgaria è un Paese sovrano, che da tempo ha deciso di diventare membro della Nato. Per questo decidiamo da soli come organizzare la difesa del nostro Paese in coordinamento con i nostri partner". Lo ha detto il premier bulgaro, Kiril Petkov, rispedendo al mittente la pretesa di Mosca che chiede il ritiro delle truppe Nato da Bulgaria e Romania nell'ambito di un accordo di de-escalation sulla crisi in Ucraina.