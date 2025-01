Trump: "Potrei considerare di far rientrare gli Usa nell'Oms"

Donald Trump ha annunciato che potrebbe prendere in considerazione l'idea di rientrare nell'Oms, l'Organizzazione mondiale della sanità, pochi giorni dopo aver ordinato l'uscita degli Stati Uniti dall'agenzia per quella che ha descritto come una cattiva gestione della pandemia di Covid-19 e di altre crisi sanitarie internazionali. Gli Stati Uniti, che dovrebbero lasciare l'Oms il 22 gennaio 2026, sono di gran lunga il più grande finanziatore dell'Organizzazione contribuendo a circa il 18% del suo finanziamento complessivo.