Trump visita a sorpresa i soldati Usa a Kabul e annuncia la ripresa dei negoziati con i talebani

Nel giorno del Ringraziamento Donald Trump ha visitato a sorpresa i soldati americani di stanza in Afghanistan, mangiando insieme a loro e servendo il tacchino a mensa. Il presidente americano ha però colto l'occasione per incontrare il leader afghano, Ashraf Ghani: al termine dell'incontro ha annunciato la ripresa dei negoziati con i talebani, ribadendo anche l'intenzione di ridurre le truppe Usa ancora presenti nel Paese.

Trump ha spiegato che i talebani "vogliono un accordo, lo vogliono con forza, e ci stiamo incontrando con loro" dopo mesi di stallo nei colloqui di pace. Il presidente, infatti, assieme a Ghani ha parlato di "grandi progressi" con gli studenti coranici: "prima non volevano un cessate il fuoco, mentre ora sono pronti per un accordo, siamo

molto vicini". Del resto, ha aggiunto il tycoon, "noi resteremo qui fino a che non ci sarà un'intesa, o fino a che non otterremo una vittoria definitiva. E loro vogliono

l'accordo".

La visita a sorpresa a Kabul è però servita anche come "spot" per Trump, la cui popolarità, anche a causa del procedimento per l'impeachment, non è decisamente ai livelli più alti: il presidente così ha persino servito il tacchino alle truppe che festeggiavano il Thanksgiving nella caffetteria della base, promettendo a tutti che "tornerete a casa".