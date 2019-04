Trump usa la musica de Il Cavaliere Oscuro, video su Twitter bloccato per violazione di copyright

Nuovi guai "social" per Donald Trump che ha dovuto fare i conti con la legge sul copyright dopo aver postato su Twitter, un video propagandistico utilizzando la musica del film "Il cavaliere oscuro - Il ritorno" di Christopher Nolan. La Warner Bros, in possesso dei diritti della pellicola su Batman, ha minacciato azioni legali ottenendo la rimozione del filmato sul social in quanto l'utilizzo della musica non era autorizzato.