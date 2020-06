Trump: "Siamo vicino a un vaccino, assembramenti Tulsa? Per le proteste nessuno si è lamentato"

"Siamo vicini a un vaccino" per il coronavirus. Lo afferma Donald Trump in un'intervista a Fox. Il presidente americano evidenzia come "durante le proteste tutti erano uno sopra all'altro e nessuno ha detto niente. Mentre tutti parlano del comizio di Tulsa", nel quale partecipperanno oltre un milione di persone. Le autorità sanitarie locali si augurano che Trump rimandi l'evento così da evitare un maxi assembramento in un luogo chiuso.