Trump nomina Tilman Fertitta ambasciatore in Italia | Imprenditore e patron degli Houston Rockets nella Nba

Donald Trump ha nominato l'uomo d'affari Tilman J. Fertitta nuovo ambasciatore in Italia. Fertitta, nato a Galveston, in Texas, 57 anni fa è il proprietario della squadra di basket degli Houston Rockets, e il suo nome come nuovo ambasciatore a Roma era già circolato negli ultimi tempi. È anche impegnato nel settore ospitalità-entertainment ed è una personalità tv. Nel 2023 Forbes valutava la sua fortuna in 8,4 miliardi di dollari. Fortune lo colloca al 260° posto nella lista delle persone più ricche. "È un imprenditore di successo, fondatore e costruttore di una delle principali aziende di intrattenimento e immobiliare del nostro Paese, che dà lavoro a circa 50mila americani", ha spiegato Trump.