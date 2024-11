Ancora una nomina controversa di Trump: Charles Kushner, padre del genero Jared, ambasciatore in Francia

Ancora una nomina controversa fatta da Donald Trump: si tratta quella dell'imprenditore immobiliare Charles Kushner, 70 anni e padre del genero Jared, ad ambasciatore in Francia. In passato il 70enne ha scontato una pena detentiva di due anni, dopo essersi dichiarato colpevole nel 2004 di 18 capi di imputazione per evasione fiscale, corruzione di testimoni e contributi illegali alla campagna elettorale. Nel 2020 Trump concessela grazia a Kushner, la cui condanna aveva portato alla sua radiazione dall'albo degli avvocati in tre Stati.