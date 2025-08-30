"Trump è morto": come è nata e perché la fake news è diventata virale sul web

In molti poi hanno ripreso un'ambigua intervista del vice JD Vance. "Il presidente è in una salute incredibile. Ha un'energia straordinaria, è l'ultima persona ad andare a dormire la notte e la prima a svegliarsi e a fare telefonate al mattino. E se, Dio non voglia, dovesse accadere una tragedia, non riesco a pensare a una formazione migliore di quella che ho ricevuto in questi 200 giorni", ha detto a Usa Today. Insomma, alludendo a una "tragedia", Vance ha lasciato intendere di essere pronto a subentrare a Trump, cosa che ha scatenato le interpretazioni della rete, che non bada mai molto al contesto ma tende a estrapolare frasi a effetto.