Blitz in Medioriente: la giornata di Donald Trump

Intanto, a Gerusalemme c'è un altro leader di cui si parla, Abu Mazen, un leader debole secondo molti, che non ha un reale controllo della Autorità palestinese. Tuttavia, è uno dei pochi, tra i palestinesi, in grado di fornire una qualche leadership presentabile. Il 21 luglio scorso, ad esempio, Abu Mazen e papa Leone avevano avuto un colloquio telefonico in seguito al quale avevano fatto congiuntamente appello per l'ingresso degli aiuiti umanitari a Gaza. E sempre sul fronte diplomatico, l'Autorità nazionale palestinese, da tempo sta lavorando ad un incontro de visu di Abu Mazen con il papa.