Trump, il comitato di Facebook conferma il bando dal social network | E lui lancia la sua piattaforma

Il comitato di supervisione di Facebook ha deciso di confermare il bando di Donald Trump dalla piattaforma. Il Facebook Oversight board è un gruppo esterno alla società, composto di esperti indipendenti e creato dal patron Mark Zuckerberg per riesaminare le scelte più spinose della policy del social. Trump era stato bandito "a tempo indefinito" 4 mesi fa per aver incitato i suoi fan ad assaltare il Congresso e per averli definiti "patrioti".