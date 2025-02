Trump ha scelto: è il podcaster Dan Bongino il nuovo vice presidente dell'Fbi

È nato nel 1974 a New York, nel Queens per la precisione. Dopo aver conseguito un master in Psicologia presso la City University di New York e un dottorato presso la Pennsylvania State University, tra il 1997 e il 1999 ha prestato servizio nella polizia della Grande Mela prima di entrare nei Servizi segreti, dove faceva parte della scorta presidenziale di George W. Bush, prima, e Barack Obama, poi. Bongino si è anche candidato per un seggio al Senato degli Stati Uniti nel Maryland nel 2012 e per seggi alla Camera nel 2014 e 2016, rispettivamente in Maryland e in Florida, dove si è trasferito nel 2015. Ha perso tutte e tre le elezioni.