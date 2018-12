Trump: "Gli Usa non vogliono essere il poliziotto del Medio Oriente"

Gli Stati Uniti non vogliono più essere "il poliziotto del Medio Oriente senza ricavarne niente". A twittarlo è il presidente Usa, Donald Trump, spiegando che l'America finora ha speso "vite preziose e miliardi di dollari per proteggere altri che, nella maggioranza dei casi, non apprezzano quello che facciamo". E, riferendosi al ritiro delle truppe dalla Siria, spiega: "E' il momento per gli altri di combattere".