Parlando dalla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , ha dichiarato l'emergenza nazionale per poter procedere con la costruzione del muro al confine col Messico . "Non è solo una questione di promesse elettorali, c'è una vera e propria crisi della sicurezza", ha detto riferendosi al tema dell'immigrazione. "Dire che il muro non funziona è una bugia. E' necessario per fermare crimini, droga e invasione", ha attaccato Trump.

La California e lo Stato di New York si preparano dunque ad avviare un'azione legale contro l'amministrazione Trump. Il governatore democratico della California, Gavin Newsom, ha annunciato in una conferenza stampa che il suo Stato farà causa per quella che viene definita una mossa "folle" del presidente, mentre il ministro della giustizia dello Stato di New York Letitia James ha parlato di "abuso di potere".

Secondo alcune anticipazioni, Trump userà 8 miliardi per la costruzione del muro, fondi previsti per altri scopi che saranno presi dai dipartimenti del Tesoro e della Difesa, a parte gli 1,375 miliardi previsti per le nuove barriere dalla legge di spesa concordata da repubblicani e democratici in Congresso per evitare lo shutdown, legge che Trump ha deciso di firmare.



Il presidente Usa aveva chiesto 5,7 miliardi di dollari per costruire il muro al confine col Messico. Ora se ne ritroverà a disposizione otto, aggiungendo ai soldi stanziati nella legge di bilancio, 1,375 miliardi di dollari messi a disposizione dal Dipartimento per la sicurezza nazionale, un mare di risorse sottratte ad altri fondi e programmi federali. Risorse per ottenere le quali il presidente dovrà probabilmente varare dei decreti. Ben 600 milioni di dollari arriveranno quindi dal fondo del Tesoro dove vanno a finire le risorse derivanti dalla confisca di enormi quantitativi di stupefacenti. Altri 2,5 miliardi di dollari saranno presi invece dal programma di lotta al traffico di droga del Pentagono, e i 3,5 miliardi di dollari mancanti sempre dal bilancio del Dipartimento della difesa destinato alle costruzioni militari.



Immediata la replica dello Stato di New York, che ha annunciato ricorso contro l'uso della procedura di emergenza nazionale. L'attorney general dello Stato, Letitia James, dice. "Dichiarare un'emergenza nazionale senza una causa legittima potrebbe creare una crisi costituzionale", spiega la procuratrice generale, aggiungendo che "non consentiremo questo abuso di potere e risponderemo con ogni mezzo legale a nostra disposizione".