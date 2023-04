Caso pornostar, Trump domani davanti al giudice

L'ex presidente Usa non sarà ammanettato, ma protetto dalla sicurezza, che gli spetta per il suo ruolo

L'ex presidente Usa, che ha lasciato in serata la sua residenza in Florida a Mar-a-Lago, non sarà ammanettato, ma protetto dalla sicurezza, che gli spetta per il suo ruolo. Trump alle 14:15 ora locale (le 20:15 italiane) dovrebbe comparire davanti al giudice Juan Merchan , che farà sapere nelle prossime ore se saranno ammesse telecamere. Dopo la comparsa in procura, l'ex presidente rientrerà in Florida , dove alle 20:15 ora locale (le 2:15 italiane), terrà una conferenza stampa.

Nonostante Trump non sia stato messo in stato d'accusa, venerdì ha scritto, sui social media, che Merchan "mi odia" e ha anche attaccato il procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg. Prima dell'incontro con il giudice a Trump verranno prese le impronte digitali e scattata una foto segnaletica, mentre gli investigatori verificheranno i documenti per l'arresto. Dopo la comparsa in procura, che si concluderà con il rilascio in attesa del processo, l'ex presidente tornerà in Florida.