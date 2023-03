Caso pornostar, l'udienza per Donald Trump fissata per martedì pomeriggio

L'udienza a cui dovrà presentarsi Donald Trump per il caso della pornostar Stormy Daniels è stata fissata per le 14:15 ora locale (le 20:15 in Italia) di martedì 4 aprile.

Lo riferiscono i media Usa. Come riferito da Joe Tacopina, avvocato dell'ex presidente Usa, Trump "non sarà ammanettato". Secondo il legale "probabilmente" la Procura di Manhattan renderà ufficiali le accuse contro il tycoon solo in occasione dell'udienza di martedì.